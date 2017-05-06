13:51 06.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Более 3 тыс. правоохранителей обеспечат порядок в Одессе 8-9 мая

Накануне праздничных дней в Одессе обеспечивать охрану общественного порядка будут более 3 тыс. полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины. 

Более 3 тыс. правоохранителей обеспечат порядок в Одессе 8-9 мая

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Как отмечается, 8 и 9 мая в Одессе и области будут проходить торжественные мероприятия по случаю Дня памяти и примирения и семьдесят второй годовщины победы над нацизмом.

В свою очередь наиболее многолюдные мероприятия состоятся на Аллее Славы. Так, девятого мая с 8:00 утра на этой территории будут введены режимные ограничения. 

"Наша цель - на высоком уровне обеспечить правопорядок и безопасность граждан во время проведения всех мероприятий. Также сообщаю, что полиция проинструктирована по лозунгам и выкрикам, которые не могут раздаваться во время чествования погибших во Второй мировой войне", - отметил заместитель начальника ГУНП в Одесской области С.Махотин.

Также стражи порядка просят граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время мероприятий в Одессе задержано четыре человека, которые нарушали правопорядок.


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