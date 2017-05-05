До разминирования работу ОБСЕ на Донбассе ограничат, - Хуг

Таким образом - работа мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке нашей страны будет временно ограничена – вплоть до полного выполнения всех необходимых работ по разминированию. Эту информацию сегодня распространил замглавы миссии в нашей стране - Александр Хуг.

Согласно его сообщению - ограничения внедрили по итогам инцидента со взрывом автомобиля ОБСЕ на Луганщине. Хуг при этом также отметил, что эти меры оказали влияние на способность членов миссии замечать все нарушения режима тишины, однако это не оказало влияния на процесс выявления ухудшения ситуации.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО трудится примерно 500 наблюдателей ОБСЕ.