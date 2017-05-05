Больше чем полтысячи наблюдателей ОБСЕ работают в зоне АТО

Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время брифинга заявил, что почти 90% всех сотрудников миссии ОБСЕ в Украине сосредоточены на Востоке страны.
В сообщении говорится, что на сегодняшний день в миссии ОБСЕ работает 656 наблюдателей, 575 из которых работают на востоке Украины.
Также А.Хуг отметил, что среди сотрудников ОБСЕ есть 343 местных работника и 87 других международных сотрудников, работающих в СММ.
Кроме того, миссия в Украине будет продолжать свою работу и дальше, так как пострада ОБСЕ одобрила декларацию в поддержку миссии в Украине.
Ранее УРА-Информ сообщал, что 30 обстрелов зафиксировано в мариупольском направлении зоны проведения АТО.