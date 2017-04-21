НАБУ сообщило Мартыненко о подозрении

Как сообщает пресс-служба НАБУ, его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного Кодекса Украины Создание преступной организации и Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

В настоящее время готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, которое в ближайшее время направят в суд, - пояснили в Бюро.

Вместе с тем адвокат подозреваемого сообщил журналистам, что ходатайство об избрании меры пресечения будет рассматривать судья Соломенского районного суда Киева Александр Бобровник. Однако на других судебных заседаниях, скорее всего судья будет Бобровник.

При этом защита предполагает, что будет какой-то такой заоблачный размер залога и скорее всего это будет три миллиарда гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко задержали вчера вечером в рамках расследования уголовного дела по факту хищения средств предприятием "Восточный горно-обогатительный комбинат" при закупке уранового концентрата.