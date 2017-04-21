На Кировоградщине подрядчики Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления присвоили 900 тыс грн бюджетных средств

В сообщении говорится, что по данным прокуратуры в сентябре 2015 между Южным территориальным квартирно-эксплуатационным управлением и неким частным предприятием заключен договор по капитальному ремонту артезианской скважины и зданий трех военных городков.

Сообщается, что во время проведения контрольного обмера выяснилось, что должностные лица фирмы-подрядчика значительно завысили объемы выполненных работ и оказанных услуг. Таким образом на их счета была перечислена сумма в размере 880 тыс грн из бюджетных средств Кировограда.

В данный момент открыто уголовное производство. Решается вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Житомирщине полиция разоблачила конвертцентр с оборотом в почти 200 миллионов гривен.