15:53 21.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Четыре обстрела в луганском направлении за последние сутки

Сегодня во время брифинга спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что обстрелы в зоне АТО не прекращаются.

Четыре обстрела в луганском направлении за последние сутки

За прошлые сутки в луганском направлении четыре раза были обстреляны позиции украинских военных. Один из обстрелов в районе Катериновки совершался из миномета.

Ранее УРА-Информ сообщал, что российские боевики перебили ввод высоковольтной линии, питающей Авдеевский коксохим. Завод работает за счет собственной генерации. Готовится запрос запрос на режим тишины с целью провести восстановительные работы.


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