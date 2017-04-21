Четыре обстрела в луганском направлении за последние сутки

За прошлые сутки в луганском направлении четыре раза были обстреляны позиции украинских военных. Один из обстрелов в районе Катериновки совершался из миномета.

Ранее УРА-Информ сообщал, что российские боевики перебили ввод высоковольтной линии, питающей Авдеевский коксохим. Завод работает за счет собственной генерации. Готовится запрос запрос на режим тишины с целью провести восстановительные работы.