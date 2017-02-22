09:59 22.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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С утра боевики из "Градов" обстреляли Водяное, - штаб АТО

Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили минские договоренности и пытаются сделать все возможное, чтобы сорвать процесс отвода тяжелого вооружения от линии разграничения.

С утра боевики из

В среду утром, 22 февраля, боевики обстреляли из "Градов" позиции сил антитеррористической операции в поселке Водяное Донецкой области. Об этом говорится в сообщении штаба антитеррористической операции, опубликовнаном в Facebook.

Согласно сообщению, несколько часов назад боевики по Водяному били из реактивных установок Град “П”, 122-мм артиллерии, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов. При этом по Широкино противник стрелял из 122-мм артиллерии.

Боевики выпустили по меньшей мере три реактивных снаряда из "Градов", семь снарядов калибра 122 мм и три десятка мин различного калибра, - рассказали в штабе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки противник 59 раз открывал огонь по позициям украинских военных на Донбассе. В результате таких действий ранение получил один военный.


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