С утра боевики из "Градов" обстреляли Водяное, - штаб АТО

В среду утром, 22 февраля, боевики обстреляли из "Градов" позиции сил антитеррористической операции в поселке Водяное Донецкой области. Об этом говорится в сообщении штаба антитеррористической операции, опубликовнаном в Facebook.

Согласно сообщению, несколько часов назад боевики по Водяному били из реактивных установок Град “П”, 122-мм артиллерии, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов. При этом по Широкино противник стрелял из 122-мм артиллерии.

Боевики выпустили по меньшей мере три реактивных снаряда из "Градов", семь снарядов калибра 122 мм и три десятка мин различного калибра, - рассказали в штабе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки противник 59 раз открывал огонь по позициям украинских военных на Донбассе. В результате таких действий ранение получил один военный.