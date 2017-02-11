Водителю попавшего в ДТП авто премьера Польши грозит тюремный срок

Об этом сообщил представитель местной полиции Себастиан Глен – сообщает Radio Polskie. 21-летний водитель уже был допрошен. Он услышал обвинения в телесных повреждениях из-за случившегося ДТП. За правонарушение ему грозит до трех лет заключения - сказал он.

Сейчас мужчину отпустили домой, дело же его передали в прокуратуру г. Краков. Также известно, что водитель премьера заявил, что кортеж ехал с включенными световыми сигналами.

Напомним, что премьер Польши – Беата Шидло – была травмирована в результате ДТП в Освенциме и некоторое время проведет в больнице.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве в результате ДТП в сентябре 2016 г. погибла девушка.