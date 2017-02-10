10:40 10.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Движение грузовых авто ограничили на Прикарпатье

Из-за ухудшения погодных условий, 10 февраля будет ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на некоторых дорогах Прикарпатья.

Движение грузовых авто ограничили на Прикарпатье

Об этом сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения Нацполиции.

"Движение тяжеловесных транспортных средств будет ограничено на автодорогах государственного значения Н-09 "Мукачево-Львов" и Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга", - говорится в сообщении.

В свою очередь водителей попросили с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины. А также быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами.

Кроме того, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

Напомним, как сообщал ранее " УРА-Информ", в Житомирской области ограничили движение грузовиков.


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