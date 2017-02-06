Комиссия выбрала три кандидатуры на пост главы Нацполиции

Комиссия планирует представить на рассмотрение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова кандидатуры Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил секретарь Комиссии Евгений Захаров.

Он также рассказал, что всего к ним поступило 70 заявок. Из них 24 кандидата не соответствовали необходимым квалификационным требованиям к должности.

Они были сняты с конкурса. Остальные 46 были приглашены на квалификационное тестирование, которое проходило 24 января, - пояснил Захаров, добавив, что три кандидата отказались от дальнейшего участия в конкурсе, и таким образом, тестирование прошли 43 кандидата.

Он также отметил, что процедура отбора учитывала оценку профессионального опыта кандидатов, их мотивации и планов, результаты тестирования и интервьюирования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, согласно закону о Национальной полиции кандидат на должность главы ведомства должен иметь высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее семи лет и стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет.