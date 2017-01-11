Боевики усиливают обстрелы в зоне АТО

Только за последние сутки со стороны противника было зафиксировано 49 обстрелов по позициям украинских военных. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, российские наемники продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях.

В результате таких действий во вторник один наш военных был убит, двое получили ранение, а один был травмирован.

Вместе с тем , по данным штаба на Мариупольском направлении боевики вчера из минометов вели огонь по населенным пунктам Талаковка и Водяное. Из гранатометов различных калибров были обстреляны Марьинка, Водяное, Талаковка, Гнутово и Широкино. Из стрелкового оружия стреляли по Павлополю, Широкино и Новотроицкому. Также под Новотроицким вчера весь день работал снайпер, а по Широкино БМП. В районе Тарамчука произошел бой, которые наши войска успешно отбили.

На Луганском направлении противник стрелял по Новозвановке из минометов и противотанковых ракетных комплексов, а по Троицкому вели огонь из гранатометов.

На Донецком направлении - из минометов различных калибров по нашим позициям стреляли в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Крутой Балки, Опытного, Луганского и Зайцево. По Опытному огонь вела БМП противника.

Напомним, за прошлые сутки в зоне проведения на Донбассе антитеррористической операции ранения получили пятеро украинских военнослужащих.