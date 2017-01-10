В зоне АТО пятеро силовиков получили ранения

При этом погибших нет. Об этом в рамках брифинга сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам проведения АТО, полковник Александр Мотузяник.

Он отметил, что за прошедшие сутки по итогам ведения на Донбассе боевых действий погибших военнослужащих не было. При этом пятеро силовиков получили различные ранения – добавил Мотузяник.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне проведения АТО в начале января 2017 г. были зафиксированы пролеты двух беспилотных летательных аппаратов – сообщали ранее в Минобороны Украины.