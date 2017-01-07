Власти Днепра организовали самые дорогие новогодние мероприятия в стране - ФОТО

При этом мероприятия подопечных Бориса Филатова заняли девять позиций из десяти. Журналисты издания "Наші гроші" составили "хит-парад" самых дорогих новогодних мероприятий в Украине. В обзор попали подряды, проведенные этой зимой через систему "Прозорро" по коду закупки "ДК 021: 2015: 79952100-3 - Услуги по организации культурных мероприятий".

Так по данным системы, в десятку самых дорогих подрядов вошла столичная власть, которая потратила из общей суммы миллион гривен на Киевский театр юного зрителя на Липках на новогодние представления. Все остальные на общую сумму 13,23 миллиардов гривен разделили в Днепре.

Одна часть подрядов от Департамента информполитики Артема Ниделька на 5,21 миллионов гривен пошла на новогодние праздничные мероприятия на площади Героев Майдана.

Еще 0,45 миллионов гривен этот департамент выделил на проведение Новогодних праздников в фойе горсовета. Здесь декорирование искусственной елки высотой 2,7 метров пластиковыми игрушками и гирляндами стоит 153 тысяч гривен. В пересчете на высоту елки - этот объект является самым дорогим в Украине среди подобных. Еще 82 тысяч гривен выделено на фотозону "Бюро Деда Мороза".

Остальные 215 тысяч гривен разделили между аниматорами и танцорами, которые должны проводить детские шоу в фойе. При этом на танцоров выделено только 17 000, а 198 тысяч разделят четыре "персонажа" за десять дней по восемь часов работы. То есть их услуги оценены в 495 гривен за час работы.

Департамент гуманитарной политики местного городского совета Геннадия Глядчишина заключил ряд соглашений на 7,57 миллионов гривен на проведение театральных мероприятий и выступлений КВНцев.

Также журналисты обратили внимание на подрядчика этих шоу. Им стало ООО "Универлайф" зарегистрированое на британскую фирму "Дартбрук интер л.п.". А руководителем и бенефициар компании указано Андрея Комарова, связанного с рядом днипровских фирм, находящихся в состоянии ликвидации.

Самые дорогие мероприятия декабря 2016 года:

Напомним, как сообщал УРА-Информ, самую дорогую елку в Украине поставили в поселке Ирпень Киевской области. Новогоднее дерево обошлось городу в 199 500 гривен.