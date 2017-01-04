В Полтаве мужчина умер от гриппа

Так, в Полтаве в результате штамма гриппа H3N2 "Гонконг" скончался 50-летний мужчина. Об этом передают местные СМИ.

Отмечается, что в процессе данного заболевания больше всего страдают именно легкие. Мужчина лечил пневмонию дома. Воспаление легких возникло как осложнение после гриппа типа А (H3N2), и также человек поздно обратился к врачам. Спустя три дня умер - отметила главный инфекционист области Лидия Войтенко. Также уточнила, что погибший привит от гриппа не был, а заразился от родственников.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве заболеваемость гриппом снизилась на 57,1% в течение последних дней.