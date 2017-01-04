В столице заболеваемость гриппом снизилась на 57,1% - КГГА

Это – по сравнению с 16684 человек, то есть на 57,1% меньше такого же периода прошлой недели. Об этом сообщил замглавы столичной администрации (КГГА) Николай Поворозник – передали в пресс-службе КГГА.

Сейчас наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 57,1%. Снижение происходит за счет взрослого и детского населения. В частности, за данный период заболело 3 892 детей – по сравнению с 9 668 (снижение на 59,7%). Среди детей до года отмечается снижение заболеваемости - на 45,9%, от года до четырех лет — на 55,2%, от пяти до девяти лет — 57,9%, от 10-ти до 14-ти лет — на 65,4%, а также среди детей от 15 до 17 лет — на 69,8%.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине на 28 декабря гриппом заболели 420 тысяч человек.