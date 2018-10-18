Профильный комитет рекомендовал депутатам принять выводы и предложения к проекту бюджета-2019

Таким образом, вчера вечером комитет рекомендовал принять за основу и в целом проект постановления о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год, что по сути является предложением принять документ в первом чтении. Уже сегодня депутаты намерены рассмотреть документ в зале.

В Комитете также напомнили, что за месяц после регистрации законопроекта в парламенте поступило почти 2,2 тысячи правок. Если они будут принято правительству придется найти дополнительно еще 2,2 триллиона гривен. Это в два раза больше, чем Кабмин запланировал потратить в следующем году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман считает, что в Верховной раде пытаются "раздуть" расходную часть государственного бюджета на следующий год. Как заявил глава правителбьства в среду, открывая заседание Кабинета министров, проект бюджета-2019 уже более месяца находится в парламенте и сегодня "ощущаются попытки раздуть расходную часть".