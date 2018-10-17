13:34 17.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман считает, что депутаты пытаются "раздуть" расходы бюджета

В Верховной раде Украины пытаются "раздуть" расходную часть государственного бюджета на следующий год.

Гройсман считает, что депутаты пытаются

Об этом в среду, 17 октября, открывая заседание Кабинета министров, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. При этом глава правительства напомнил, что проект бюджета-2019 уже более месяца находится в парламенте и сегодня "ощущаются попытки раздуть расходную часть".

Я понимаю, что по политическим причинам проект бюджета начинают критиковать. Нам предлагают увеличить расходы на триллионы гривен. Но я не специалист давать пустые обещания. Это бюджет, который обеспечит развитие и рост экономики, - пояснил премьер.

Напомним, накануне стало известно, что ключевым вопросом повестки дня Верховной рады Украины 18 октября будет принятие бюджетной резолюции, а также рассмотрение вопросов в сфере кибербезопасности. По словам спикера парламента Андрея Парубия, в четверг также будут рассмотрены и другие вопросы, связанные с бюджетом. Он добавил, что также Рада рассмотрит в четверг ряд ратификаций.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман надеется, что Верховная рада Украины на этой неделе сможет начать рассматривать проект государственного бюджета на 2019 год. Документ будет обсуждаться в первом чтении. При этом народные депутаты уже подали более двух тысяч предложений.


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