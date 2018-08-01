Правоохранители завершили расследование в деле Савченко

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин.

Сейчас дело находится на этапе ознакомления с документами.

Завершение досудебного расследования также подтвердила "Укринформу" пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, материалы уголовного дела переданы сторонам защиты для ознакомления.

Напомним, Савченко инкриминируют сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.

Как сообщал "УРА-Информ", народный депутат Надежда Савченко, которая находится в изоляторе Службы безопасности Украины отказалась проходить полиграф.