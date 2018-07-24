Савченко отказалась проходить полиграф

Как сообщил во вторник, 24 июля, ее адвокат Александр Тананакин к проведению экспертизы не был допущен ее защитник. По его словам, еще одной причиной отказа стало не включение в экспертизу тех вопросов, на которых настаивала арестованная.

При этом Тананакин подчеркнул, что практика проведения экспертизы на полиграфе в рамках расследования дела Савченко дискредитировала данную процедуру в этом процессе.

Он также напомним, что 8 августа в Апелляционном суде города Киева будет рассмотрена жалоба стороны защиты на решение Шевченковского райсуда от 14 июля о продлении ареста Савченко еще на два месяца, после которого она объявила голодовку.

Напомним, Савченко находится под стражей с 23 марта. 22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня утром должна была состоятся процедура "психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа" Надежды Савченко в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.