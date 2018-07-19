12:18 19.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Меджлисе считают, что Россия хочет изгнать татар из Крыма

Представители Меджлиса крымскотатарского народа сообщают, что власти РФ намерены выдавить коренное население полуострова и заселить его бурами - африканцами европейского происхождения.

В Меджлисе считают, что Россия хочет изгнать татар из Крыма

Об этом заявил во время пресс-конференции представитель Меджлиса Эскандер Бариев, передают "Українськi Новини".

Он отметил, что в последнее время выросло количество нападений на крымских татар, как со стороны представителей силовых структур, так и со стороны различных асоциальных элементов.

Бариев считает, что это делается с целью поспособствовать выдавливанию коренного народа со своей территории. По его словам сегодня РФ активно ведет работы по замещению населения в Крыму. В частности, в июне на полуострове там были замечены буры - африканцы европейского происхождения. По мнению представителя Меджлиса именно этими людьми хотят заселить территорию оккупированного Крыма.

Также он отметил, что со стороны самих буров также может существовать заинтересованность в переселении из-за проблем, связанных с их пребыванием в ЮАР.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что 95% обысков в оккупированном Крыму приходятся на крымских татар.


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