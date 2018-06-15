08:15 15.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Денисова прибыла в Салихард, где содержат Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в пятницу утром, 15 июня, прибыла в город Салихард.

Денисова прибыла в Салихард, где содержат Сенцова

Сейчас она направляется в Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова. Салихард, этот город в 22 километрах от Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова. Сейчас направляют именно туда, – написала Денисова на своей странице в социальной сети.

Напомним, вчера Денисова на переговорах в России настаивала на посещении осужденного Олега Сенцова в ближайшее время, однако ей предложили ехать к нему после 22 июня.

По ее словам, российская сторона предложила ей осуществить первый визит в город Омск в субботу, 16 июня.

Мы представили свой план встреч с нашими заключенными. Это наш план встреч. Пока он ими обсуждается. Никакой как таковой "дорожной карты" нет, есть наша заявка на то, как, когда и кого мы хотим посетить. Пока этот вопрос и обсуждается, - рассказала украинский омбудсмен.

Как сообщал УРА-Информ, украинский омбудсмен Людмила Денисова в среду, 13 июня, поехала в Россию. Она намерена посетить украинцев-политзаключенных Кремля. Об этом в своем Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.


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