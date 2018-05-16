Рада в четверг может одобрить законопроект о трансплантации органов

Об этом перед закрытием утреннего пленарного заседания ВР сказал спикер Андрей Парубий.

Соответствующим законопроектом предлагается разрешить трансплантацию органов после смерти донора при условии, что он заранее предоставил письменное согласие на трансплантацию.

По словам спикера, в закон внесено уже 200 поправок, поэтому парламентарии будут обязаны выйти на результативное решение.

"Я уверен, комитет сможет найти по всем конфликтным позициям консолидированное решение, и завтра мы сможем проголосовать и выйти на позитивное решение", - подчеркнул глава Рады.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украин на пленарном заседании планирует ратифицировать соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны и определиться относительно законопроекта о трансплантации органов.