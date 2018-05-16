10:15 16.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты в среду планируют ратифицировать соглашение с Польшей о сотрудничестве в сфере обороны

Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду, 16 мая, планирует ратифицировать соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны и определиться относительно законопроекта о трансплантации органов.

Депутаты в среду планируют ратифицировать соглашение с Польшей о сотрудничестве в сфере обороны

Соответствующий документ стоит в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания. Депутаты также среди прочего планируют определиться относительно законопроекта о меценатстве в физической культуре и спорте и попытаются утвердить председателя и членов Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины.

Кроме этого, депутаты планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту, и проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно освобождения от уголовной ответственности судьи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник изменила нормы деятельности организаций группового контроля авторских прав. За данный проект закон во втором чтении и в общем проголосовало 246 народных депутатов. Принятие закона было условием Америки для возврата торговых преференций украинским производителям.


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