Болгария претендует стать участницей еврозоны

Об этом информирует издание Reuters.

Как отмечается, Болгария настойчиво хочет войти в состав ЕС, при этом настаивает на введении единой валюты, а ее премьер заявлял, что рассчитывает на вступление в еврозону в течение двух лет.

Также в ходе саммите министров финансов ЕС, который проходит в Софии, Московиси подчеркнул, что Болгария должна работать над необходимыми для членства критериями.

Кроме того, комиссар добавил, что Болгария должна многое сделать, чтобы сделать свою экономику похожей на экономику стран Западной Европы.

Отметим, на сегодня Болгария формально соответствует критериям для вступления в еврозону, однако уровень ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составляет лишь 49% от среднего показателя по Евросоюзу.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать официальные переговоры о вступлении в Евросоюз Албании и Македонии. Как отметил еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан, обе страны много сделали для этого в течение последних месяцев.