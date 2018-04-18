Саудовская Аравия готова отправить свои войска в Сирию

Сейчас ведутся переговоры, который продолжаются с самого начала сирийского кризиса - с 2011 года. Об этом в среду утром, 18 апреля, на совместной пресс-конференции с главой Организации объединенных наций Антонио Гутерришем в Эр-Рияде, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Он также подчеркнул, что предложение о направлении своих войск в рамках более широкой международной коалиции было "не ново".

Мы предлагали еще администрации Обамы, что если США будут отправлять войска, то Саудовская Аравия будет рассматривать вместе с другими странами отправку сил в рамках этого контингента, - напомнил он.

Напомним, американское издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация Дональда Трампа хочет замены американского контингента в Сирии на силы союзников на Ближнем Востоке.

Вместе стем, как сообщал УРА-Информ, советник президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон недавно звонил главе разведки Египта Аббасу Камелю, чтобы узнать, примет ли Каир такое предложение.