ЕС призывает Украину продолжать борьбу с коррупцией

Об этом сообщается в рассылке пресс-службы Представительства Европейского Союза в Украине.

По результатам встречи парламентарии Дариуш Росати, Ребекка Хармс и Михаэль Ґаллер по итогам встречи ожидают от украинской власти значительно больше внимания в успешной борьбе против коррупции в Украине.

Также ожидаться более значительные шаги в принятии реформ в энергетическом секторе, приватизация государственных предприятиях, децентрализации или новые механизмы осуществления государственных закупок.

Кроме того, в ЕС рассказали, что их беспокоит высокая вероятность того, что создание Высшего антикоррупционного суда - дискуссии вокруг которого идут уже много месяцев - продлится еще минимум год.

Депутаты Европарламента считают, что все ответственные органы власти должны быть решительными и совместно бороться против коррупции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Греции прокуратура подозревает восемь бывших министров и двух бывших премьер-министров страны в связи с масштабным коррупционным расследованием.