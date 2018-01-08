Орбан считает беженцев в Венгрии мусульманскими захватчиками

Слова министра цитирует немецкое изданием Bild.

По его словам, Венгрия не намерена принимать новых беженцев.

"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы считаем их мусульманскими захватчиками", - сказал он.

Орбан подчеркнул, что приезжие лишь ищут более выгодные условия для жизни. Он также выразил уверенность в том, что прием беженцев лишь создает неизбежные проблемы для страны.

Кроме этого, премьер-министр Венгрии опроверг обвинения в том, что его страна получает помощь от Евросоюза и при этом не берет на себя ответственность по приему беженцев.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий во время брифинга заявил, что у экс-президента Грузии на сегодняшний день "достаточно правовых статусов, которые запрещают Украине экстрадировать или выдворять его". По словам защиты, украинское правительство не имеет никаких юридических оснований экстрадиции Михаила Саакашвили. Даже не смотря на решение суда в Тбилиси.