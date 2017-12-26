Северная Корея создала новый спутник

Об этом передает южнокорейская газета JoongAng со ссылкой на чиновника в Сеуле.

Как отмечается, на спутнике будут установлены телекоммуникационное разведывательное оборудование и камеры. Известно, что предыдущий спутник – Kwangmyongsong-4 – Северная Корея вывела на орбиту в феврале 2016 года.

"Ракета – усовершенствованная модификация носителя Ынха-3, гражданской версии межконтинентальной баллистической ракеты Тэпходон-2", - говорится в сообщении.

При этом в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что не зафиксировали ничего необычного в поведении Пхеньяна. Тем не менее ведомство продолжает внимательно следить за действиями КНДР, включая ракетные пуски, способные вывести на орбиту спутники.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с острова Уоллопс в американском штате Вирджиния успешно запустили ракету-носителя среднего класса Antares-230. Она была построена при участии украинских специалистов.