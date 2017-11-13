В США запустили в космос "украинскую" ракету - ВИДЕО

Она была построена при участии украинских специалистов. Как сообщает пресс-служба Государственного космического агентства, запуск модернизированной ракеты-носителя среднего класса Antares-230 с транспортным космическим кораблем Cygnus состоялся в 14 часов 19 минут по киевскому времени.

Грузовой корабль Cygnus доставит на Международную космическую станцию 3229 килограмов груза по заказу NASA. Стыковка корабля со станцией запланирована на 14 ноября.

Украинские специалисты принимали участие в подготовке и проведении пуска, который стал седьмым в истории проекта и вторым после модернизации ракеты-носителя.

Главным разработчиком ракеты-носителя является американская компания Orbital АТК, однако основную конструкцию первой ступени создало отечественные предприятие космической отрасли КБ Южное им. М.К. Янгеля и ПО Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова (оба Днепр) в кооперации с предприятиями Хартрон-АРКОС (Харьков), Хартрон-ЮКОМ (Запорожье), ЧЕЗАРА, РАПИД (Чернигов) и др.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ноябре 2017 года планируется осуществить пуски трех ракет-носителей, созданных при участии Украины.