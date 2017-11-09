Трамп может встретится с Путиным в пятницу, - Ушаков

Президенты смогут переговорить на саммите АТЭС во Вьетнаме. Об этом в четверг, 9 ноября, заявил журналистам помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков. По его словам, скорее всего это произойдет 10 ноября.

Сейчас идет согласование времени встречи, – сказал он, уточнив, что ожидается беседа двух президентов.

Вместе с тем накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Путина и Трампа насыщенная программа двухсторонних встреч, согласованных ранее, кроме того, есть программа самого саммита АТЭС, поэтому для встречи "пытаются выбрать наиболее подходящее время и формат".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки объявило о новых санкциях против нефтедобывающего сектора России. Такие меры связаны с действия против Украины. Санкции наложены в соответствии с санкционным законом, принятым ранее в этом году.