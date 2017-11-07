Трамп просит Конгресс увеличить оборонные расходы

Об этом говорится в послании американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.

По словам главы правительства, соответствующая просьба поддерживает дополнительные усилия по обнаружению, поражению и защите от использования КНДР баллистических ракет против Соединенных Штатов.

Помимо этого еще 1,2 млрд долларов Трамп попросил у конгресса для поддержки стратегии его администрации в Южной Азии.

Как уточнил президент, этот запрос также включает расходы, связанные с увеличением численности американских войск в Афганистане.

Эти "дополнительные ресурсы позволят Министерству обороны США развернуть дополнительные 3,5 тыс. военнослужащих" в республике, а также будут обеспечивать финансирование срочных потребностей и возможных специальных операций.

Также в своем письме президент просит выделить дополнительные 700 млн долларов на ремонт кораблей Военно-морского флота США John S. McCain и Fitzgerald, которые в 2017 году столкнулись с гражданскими судами.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продлил односторонние санкции в отношении Ирана. Они были введены в 1979 году и продолжены еще на год.