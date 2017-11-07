США продлили санкции против Ирана еще на год

Они были введены в 1979 году и продолжены еще на год. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома, отношения США с Ираном еще не нормализовались, и процесс выполнения двусторонних соглашений с Ираном от 19 января 1981 года продолжается.

При этом президент отметил, что он подписывает указ, объявленный исполнительным указом 12170 по отношению к Ирану. Он также напомнил, что 19 января 1981 года США и Иран подписали алжирские соглашения при посредничестве правительства Алжира. Они поспособствовали освобождению американских дипломатов, которые более года находились в Иране в качестве заложников.

В соглашениях также сказано, что США не будут вмешиваться во внутренние дела Тегерана, а также разморозят банковские счета Ирана и снимут торговые санкции в отношении страны. Иран, в свою очередь, обязался выплачивать внешний долг перед США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который вводит новые санкции против Ирана за его программу создания баллистических ракет.