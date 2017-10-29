23:47 29.10.2017 | Политика | Новости
100177589:Polishuk

В Барселоне прошли массовые митинги против независимости Каталонии

В испанском городе Барселона, в воскресенье, 29 октября, прошла массовая акция протестов.

В Барселоне прошли массовые митинги против независимости Каталонии

Люди вышли на улицу высказаться против независимости Каталонии. Как сообщает издание El Pais, организаторы акции заверили, что сегодня на улицу вышли более миллиона человек.

В то же время, по подсчетам властей города, в акции приняли участие более 300 тысяч человек.

Демонстрация состоялась на площади между проспектами Пассаж де Грасия и Гран-виа. Участники акции несли государственные флаги Испании и требовали посадить отправленного в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным опроса компании Sigma Dos, политические партии-противники независимости Каталонии победят с небольшим отрывом на парламентских выборах в регионе. В частности, опрос показал, что юнионистские партии получили бы 43,4% голосов, а выступающие за независимость партии заручатся поддержкой 42,5% избирателей.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив