В Барселоне прошли массовые митинги против независимости Каталонии

Люди вышли на улицу высказаться против независимости Каталонии. Как сообщает издание El Pais, организаторы акции заверили, что сегодня на улицу вышли более миллиона человек.

В то же время, по подсчетам властей города, в акции приняли участие более 300 тысяч человек.

Демонстрация состоялась на площади между проспектами Пассаж де Грасия и Гран-виа. Участники акции несли государственные флаги Испании и требовали посадить отправленного в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным опроса компании Sigma Dos, политические партии-противники независимости Каталонии победят с небольшим отрывом на парламентских выборах в регионе. В частности, опрос показал, что юнионистские партии получили бы 43,4% голосов, а выступающие за независимость партии заручатся поддержкой 42,5% избирателей.