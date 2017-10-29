На выборах в Каталонии победят противники независимости, - опрос

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения проведенный накануне компанией Sigma Dos. Как сообщает газета El Mundo, в настоящее время поддержка партий, требующих независимости региона, снизилась с 47,7% до 43,4%.

При этом в опросе приняли участие около тысячи человек и он показал, что сторонники независимости получать 42,5% голосов.

В парламенте, избранном в 2015 году, 47,7% депутатов от партий, требующих независимости, и 39,1% от конституционалистов. Остальные голоса у партии CSQP. Отмечено, что крайне левая партия CUP, которая выступает за независимость, получила бы в парламенте на 135 мест всего семь мест. Сейчас в CUP 10 депутатов. Впрочем, CUP отказалась от участия в выборах, которые будут проведены по указу Мадрида.

В целом же действующая парламентская коалиция за независимость Junts pel Si получит от 54 до 58 мест, вместо 62 на прошлых выборах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, власти Испании в рамках 155 статьи Конституции страны объявили о введении прямого управления в Каталонии. Президент Каталонии Карлес Пучдемон был отправлен в отставку, а также были распущены правительство и парламент. Новые выборы в парламент были назначены на 21 декабря.