12:22 29.09.2017 | Политика | Новости
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Ядерная программа Ирана: результат разговора Трамп-Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что подписание ядерного соглашения с Ираном демонстрирует "ядерную разрядку" в отношениях между ядерными странами, особенно США.

Ядерная программа Ирана: результат разговора Трамп-Меркель

Об этом передает официальный представитель немецкого канцлера Штеффен Зайберт.

В то же время Зайберт заявил, что нынешняя программа Ирана уже выходит за рамки принято совместно с Совбезом соглашения.

Лидеры обеих стран уверены в том, что такое поигрывание "ядерными мускулами" лишний раз приводит к дестабилизации и без того неспокойного региона Средней и Ближней Азии.

Также Трамп и Меркель еще раз подчеркнули важность в усмирении и прекращении ядерной программы КНДР. Главы стран договорились продолжать дипломатическими методами давить на Пхеньян.

Руководители стран согласны продолжать усиливать санкции, если это будет необходимо.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры по поводу усиления санкций против КНДР.


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