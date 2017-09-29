Ядерная программа Ирана: результат разговора Трамп-Меркель

Об этом передает официальный представитель немецкого канцлера Штеффен Зайберт.

В то же время Зайберт заявил, что нынешняя программа Ирана уже выходит за рамки принято совместно с Совбезом соглашения.

Лидеры обеих стран уверены в том, что такое поигрывание "ядерными мускулами" лишний раз приводит к дестабилизации и без того неспокойного региона Средней и Ближней Азии.

Также Трамп и Меркель еще раз подчеркнули важность в усмирении и прекращении ядерной программы КНДР. Главы стран договорились продолжать дипломатическими методами давить на Пхеньян.

Руководители стран согласны продолжать усиливать санкции, если это будет необходимо.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры по поводу усиления санкций против КНДР.