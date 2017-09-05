Трамп и Меркель обсудили санкции против КНДР

Лидер двух стран говорили о возможном ужесточении санкций против КНДР. Как сообщает пресс-служба немецкого правительства, стороны также говорили об испытании водородной бомбы в КНДР, проведенное 3 сентября.

Они признали испытание "новой и недопустимой" эскалацией ситуации. При этом и Меркель, и Трамп согласились, что международное сообщество должно продолжить оказание давления на КНДР, а Совет безопасности ООН - ужесточить санкции против Пхеньяна.

В свою очередь Меркель подтвердила, что Берлин будет добиваться принятия ответных мер против Северной Кореи на уровне Европейского союза.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представители Украины призвали Совет безопасности Организации объединенных наций расследовать иностранную помощь ядерной программе Северной Кореи. Это необходимо для укрепления режима ядерного нераспространения. Об этом в понедельник, 4 сентября, на внеочередном заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.