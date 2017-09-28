Украина направляет закон "Об образовании" на экспертизу Венецианской комиссии

Оценку ему даст Венецианская комиссию. Об этом в четверг, 28 сентября, во время встречи с работниками образования сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. По ее словам, сегодня она хочет затронуть языковую статьи, которая является дискуссионной для наших партнеров.

Я не хочу говорить о врагах - те, кто является агрессором сегодня в отношении Украины, не имеют права вообще никоим образом оценивать процессы, происходящие в нашей стране. Я хочу апеллировать к нашим европейским партнерам.

Так, уважаемый господин президент, сегодня вместе с МИД мы направляем наш закон, потому, что сегодня первый день действия закона, на экспертизу в Венецианскую комиссию, - заявила Гриневич.

Напомним, сегодня закон "Об образовании" вступил в силу. Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко заявил, что языковая статья образовательной реформы полностью соответствует европейским практикам.