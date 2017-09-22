09:42 22.09.2017 | Политика | Новости
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В Совбезе обеспокоены курдским референдумом

Совет Безопасности ООН считает, что проведение референдума о независимости иракского Курдистана может помешать окончательному разгрому группировки ИГИЛ.

В Совбезе обеспокоены курдским референдумом

Об этом передает DW.

Референдум готовиться на 25 сентября, однако в Совбезе уверены в том, что боевики могут помешать его проведению. 

Также в сообществе напомнили о том, что курды составляют ключевые ударные силы в борьбе против "Исламского государства".

Проведение референдума может помешать усилиям, призванным обеспечить добровольное возвращение в Ирак более чем 3 млн беженцев.

ООН подчеркнуло, что они всегда придерживались того принципа, что нация имеет право на самоопределение, однако все процедуры должны согласовываться строго в центральной властью Багдада.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно парламент Иракского Курдистана за старт референдума о создании автономии внутри Ирака.


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