В Совбезе обеспокоены курдским референдумом

Об этом передает DW.

Референдум готовиться на 25 сентября, однако в Совбезе уверены в том, что боевики могут помешать его проведению.

Также в сообществе напомнили о том, что курды составляют ключевые ударные силы в борьбе против "Исламского государства".

Проведение референдума может помешать усилиям, призванным обеспечить добровольное возвращение в Ирак более чем 3 млн беженцев.

ООН подчеркнуло, что они всегда придерживались того принципа, что нация имеет право на самоопределение, однако все процедуры должны согласовываться строго в центральной властью Багдада.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно парламент Иракского Курдистана за старт референдума о создании автономии внутри Ирака.