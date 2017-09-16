В Ираке курды могут получить независимость

Согласно информации источника, это первые за несколько лет сборы парламента в данном регионе.

Категорически против такого решения выступили Иран и Турция, так как такие сепаратистские тенденции могут вызвать огромный всплеск по всем территориям, где проживает этническое меньшинство курдов.

США также обратилось к руководству курдов с просьбой отложить это мероприятие, так как в регионе существуют более важные проблема, такие как борьба с "Исламским государством".

К лидеру иракских курдов Масуду Барзани обратился в телефонном разговоре американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Напомним, что Турция на протяжении нескольких столетий выступает против любой активности курдов в своем государстве, часто применяя силу в их отношении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Турции в районе Бейтушшебап юго-восточной провинции Ширнак уничтожены девять террористов "Рабочей партии Курдистана".