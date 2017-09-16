10:25 16.09.2017 | Политика | Новости
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В Ираке курды могут получить независимость

Парламент Иракского Курдистана за старт референдума о создании автономии внутри Ирака. Об этом передает DW.

В Ираке курды могут получить независимость

Согласно информации источника, это первые за несколько лет сборы парламента в данном регионе. 

Категорически против такого решения выступили Иран и Турция, так как такие сепаратистские тенденции  могут вызвать огромный всплеск по всем территориям, где проживает этническое меньшинство курдов.

США также обратилось к руководству курдов с просьбой отложить это мероприятие, так как в регионе существуют более важные проблема, такие как борьба с "Исламским государством".

К лидеру иракских курдов Масуду Барзани  обратился в телефонном разговоре американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Напомним, что Турция на протяжении нескольких столетий выступает против любой активности курдов в своем государстве, часто применяя силу в их отношении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Турции в районе Бейтушшебап юго-восточной провинции Ширнак уничтожены девять террористов "Рабочей партии Курдистана".


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