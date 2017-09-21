Украина достигла значительного прогресса, - Трамп

Страна достигла действительно значительного прогресса. Нельзя сказать, что в Украине сейчас наиболее легко живется, но каждый день ситуация становится лучше и я слышу хорошие отзывы.

Об этом в четверг, 21 сентября, во время приветственного слова перед переговорами с президентом Украины Петром Порошенко, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. При этом он подчеркнул, что Украина справляется очень хорошо.

Напомним, встреча Трампа и Порошенко прошла в нью-йоркском Lotte New York Palace Hotel. Разговор лидеры стран начали с обсуждения укрепления украинской-американских отношений.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко и Трамп обсудили экономическое сотрудничество и развитие сферы безопасности.