США полностью поддержали позицию Украины по миротворцам ООН на Донбассе, - Порошенко
Соединенные Штаты Америки полностью поддержали предложение Украины по размещению миротворческой миссии Организации объединенных наций на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
Это важно, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году о размещении на востоке Украины миротворцев с мандатом Совбеза ООН, поддерживают в США. Об это в четверг, 21 сентября, на брифинге после встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил президент Украины Петр Порошенко.
По его словам, украинскую позицию, которая предусматривает мандат на всю оккупированную территорию на востоке Украины, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы поддержали. Это исключит возможность проникновения российских войск и будет служить делу мира, - пояснил Порошенко, добавив, что главная цель - это деоккупация, восстановление суверенитета и принесение мира в Украину.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду Порошенко на заседании Совета безопасности ООН призвал как можно раньше отправить на Донбасс миротворцев. Глава государства отметил, что мандат миротворческих сил ООН должен распространяться на всю оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.
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