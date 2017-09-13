07:56 13.09.2017 | Политика | Новости
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КНДР отвергла санкции Совбеза ООН

Северная Корея во вторник, 12 сентября, осудила новую резолюцию Совета Безопасности Организации объединенных наций.

КНДР отвергла санкции Совбеза ООН

При этом КНДР пригрозила Соединенным Штатам ответными мерами. Как сообщает Yonhap, цитируя слова посла Северной Кореи в Женеве Хен Тей Суна, предстоящие ответные меры КНДР заставят США страдать от самой большой боли, которую они испытывали когда-либо в истории.

Северной Кореи в Женеве "самым решительным образом" осуждает и категорически отвергает "незаконную резолюцию Совета Безопасности ООН", - заявил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совбез ООН единодушно принял новые санкции против КНДР в понедельник после шестого и наиболее мощного ядерного испытания Северной Кореи 3 сентября.

Санкции включают замораживание северокорейского импорта сырой нефти на текущих уровнях в четыре миллиона баррелей в год и ограничение на импорт нефтепродуктов на сумму два миллиона баррелей в год, что составляет примерно половину текущего уровня.


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