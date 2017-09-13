КНДР отвергла санкции Совбеза ООН

При этом КНДР пригрозила Соединенным Штатам ответными мерами. Как сообщает Yonhap, цитируя слова посла Северной Кореи в Женеве Хен Тей Суна, предстоящие ответные меры КНДР заставят США страдать от самой большой боли, которую они испытывали когда-либо в истории.

Северной Кореи в Женеве "самым решительным образом" осуждает и категорически отвергает "незаконную резолюцию Совета Безопасности ООН", - заявил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совбез ООН единодушно принял новые санкции против КНДР в понедельник после шестого и наиболее мощного ядерного испытания Северной Кореи 3 сентября.

Санкции включают замораживание северокорейского импорта сырой нефти на текущих уровнях в четыре миллиона баррелей в год и ограничение на импорт нефтепродуктов на сумму два миллиона баррелей в год, что составляет примерно половину текущего уровня.