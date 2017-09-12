Совбез ООН ввел санкции против КНДР

Решение было принято единогласно. Согласно новой резолюции ООН, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов.

Таким образом, устанавливается лимит на поставки сырой нефти. Отныне ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев.

КНДР не сможет покупать конденсата и газоконденсатных жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. При этом Совбезе подчеркнули, что готовы к диалогу с Северной Кореей, однако не назвали конкретных мер, которые могут принять стороны для возобновления диалога.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Северная Корея готова посылать Соединенным Штатам еще больше "подарков" в виде ядерных испытаний. Пока в Штатах полагаются на безрассудные провокации и бесполезные попытки оказать давление на КНДР, они будут получать больше таких подарков из моей страны. Об этом 5 сентября заявила постоянный представитель КНДР при Организации объединенных Наций Хан То Сон.