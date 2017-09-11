Учения "Запад-2017" это вызов для НАТО, - Фаллон

Министр обороны Великобритании Майлк Фаллон считает, что совместные военные российско-белорусские учения "Запад-2017" - это очередная провокация со стороны РФ.
Об этом передает "Радио Свобода".
По словам министра, для европейского Альянса необходимо будет подтвредить собственную обороноспособность. Для НАТО будет очень важно пройти еще одно испытание в виде реакции на эти учения, отмечает Фаллон.
Фаллон уверен, что не стоит исключать варианта новой эскалации конфликта на украино-российско-белорусской границе, так как в учениях будут принимать 100 тыс российских кадровых военных.
Возможны и варианты нарушения воздушного пространства стран Балтии со стороны ВВС РФ.
Польша также отреагировала на проведение учений "Запад-2017" усилив обороноспособность своих границ на период с 14 сентября.
Как сообщалось в "УРА-Информ", руководство военно-политического блока НАТО отправит несколько наблюдателей на российско-белорусские военные учения.