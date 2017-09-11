Учения "Запад-2017" это вызов для НАТО, - Фаллон

Об этом передает "Радио Свобода".

По словам министра, для европейского Альянса необходимо будет подтвредить собственную обороноспособность. Для НАТО будет очень важно пройти еще одно испытание в виде реакции на эти учения, отмечает Фаллон.

Фаллон уверен, что не стоит исключать варианта новой эскалации конфликта на украино-российско-белорусской границе, так как в учениях будут принимать 100 тыс российских кадровых военных.

Возможны и варианты нарушения воздушного пространства стран Балтии со стороны ВВС РФ.

Польша также отреагировала на проведение учений "Запад-2017" усилив обороноспособность своих границ на период с 14 сентября.

Как сообщалось в "УРА-Информ", руководство военно-политического блока НАТО отправит несколько наблюдателей на российско-белорусские военные учения.