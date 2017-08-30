На военных учениях "Запад-2017" будут представители альянса

Согласно словам пресс-секретаря НАТО Оана Лунгеску, альянс недоволен тем, что на учениях будет присутствовать такое мизерное количество их сотрудников. Двое наблюдателей будут находится в Белоруссии, а третьего отправят в Москву.

Лунгеску настаивает на том чтобы на учениях присутствовали и другие международные наблюдатели, а также зарубежные СМИ.

Напомним, что украинская сторона очень обеспокоена большим скоплением техники и военных на украино-белорусской границе. Ранее нардеп от БПП Иван Винник заявил, что российская армия может начать наступления в сторону украинских границ.

Польща также подготовила оборонительный план действий в случае, если Россия попытается совершить провокации на польских границах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Россия может использовать совместные с Беларусю учения "Запад-2017" для прикрытия развертывания ударных группировок своих войск против Украины.