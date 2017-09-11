Сытник против создания антикоррупционных палат

По словам директора НАБУ, создание антикорурпционного суда прописано в Конституции, так что мы не может игнорировать этого факта.

Планируется, что антикоррупционная палата будет рассматривать дела как последняя инстанция, но при этом будет создан специальный суд для дел топ-чиновников, уличенных во взяточничестве или коррупции.

Правительство предлагает создавать такие палаты и в районных судах, что невозможно ни в кадровом, ни в денежном плане. Это 27 палат в областных судах, и около 450 районных судов.

"Это нереальный по громоздкости и затратам проект", - подчеркнул Сытник.

Нужне количество профессиональных судей для такого количества судов просто нет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло 72 производства в отношении несоответствия указанной в Е-декларациях информации.