Сытник против создания антикоррупционных палат

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник уверен, что создание специальной антикоррупционной палаты при Высшем верховном суде - это пустая трата ресурсов. Об этом в интервью "Зеркалу недели" сообщает сам Сытник.
По словам директора НАБУ, создание антикорурпционного суда прописано в Конституции, так что мы не может игнорировать этого факта.
Планируется, что антикоррупционная палата будет рассматривать дела как последняя инстанция, но при этом будет создан специальный суд для дел топ-чиновников, уличенных во взяточничестве или коррупции.
Правительство предлагает создавать такие палаты и в районных судах, что невозможно ни в кадровом, ни в денежном плане. Это 27 палат в областных судах, и около 450 районных судов.
"Это нереальный по громоздкости и затратам проект", - подчеркнул Сытник.
Нужне количество профессиональных судей для такого количества судов просто нет.
Как сообщалось в "УРА-Информ", что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло 72 производства в отношении несоответствия указанной в Е-декларациях информации.