НАБУ продолжает с нарушителями Е-деклараций

По словам Сытника, его сотрудники обнаружили множество внесений заведомо недостоверных данных в декларации. На данный момент нарушения зафиксированы в 72 декларациях. Его ведомство уже в скором времени будет готово выставить обвинения лично всем нарушителям.

Он отметил, что на сегодня о подозрении сообщено двум людям.

Напомним, что после начала процесса Е-декларирования меньше десяти процентов заявок было проверено сотрудниками бюро. Это было связано как с плохой работой сайта, так и с самим принципом работы бюро, когда заявки планировали проверять вручную.

После громкого скандала со снятием депутатской неприкосновенности с Лозового, Дейдея, Полякова, Розенблата и Добкина, бюро дополнительно занялось проверкой деклараций этих чиновников на соответствие доходов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник выразил уверенность, что депутаты должны принять закон о создании Антикоррупционного суда.