10:20 10.09.2017 | Политика | Новости
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КНДР продолжает умело обходить санкции

За минувшие полгода Пхеньян наторговал более 270 млн долларов на экспорте железной руды, угля и прочьих ресурсов. Об это передает немецкое издание DW.

КНДР продолжает умело обходить санкции

По информации источника, основными торговыми партнерами КНДР являются Индия, Китай, Малайзия и Шри-Ланка. 

Северокорейские рабочие были замечены в Африке и Сирии. В частности, говорится, что Пхеньян вовлечен в конфликт на Ближнем востоке, где берет участия в гражданской войне в Сирии, помогая правительственному режиму с ремонтом и подготовкой ракет "земля-воздух".

Отмечается, что Северная Корея также могла принимать участие в разработке химического оружия.

Эксперты утверждают, что КНДР научилось умело обходить стороной все международные ограничения, и пока есть страны торгующие с Кимом, от санкций не будет большого току.

Уже 11 сентября Совбез ООН проведет заседание, где примет новые санкции против КНДР, В частности, заморозит активы "чучхе" и ограничит поставку нефти.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Северная Корея провела очередное испытание ракеты., которая упала в районе японских островов.


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