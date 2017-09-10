КНДР продолжает умело обходить санкции

По информации источника, основными торговыми партнерами КНДР являются Индия, Китай, Малайзия и Шри-Ланка.

Северокорейские рабочие были замечены в Африке и Сирии. В частности, говорится, что Пхеньян вовлечен в конфликт на Ближнем востоке, где берет участия в гражданской войне в Сирии, помогая правительственному режиму с ремонтом и подготовкой ракет "земля-воздух".

Отмечается, что Северная Корея также могла принимать участие в разработке химического оружия.

Эксперты утверждают, что КНДР научилось умело обходить стороной все международные ограничения, и пока есть страны торгующие с Кимом, от санкций не будет большого току.

Уже 11 сентября Совбез ООН проведет заседание, где примет новые санкции против КНДР, В частности, заморозит активы "чучхе" и ограничит поставку нефти.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Северная Корея провела очередное испытание ракеты., которая упала в районе японских островов.