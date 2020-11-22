Общество Политика Экономика

Разрушенные украинские фантазии: Аксенов о ситуации в Крыму

Read Time:1 Minute, 7 Second

Местный крымский глава, по версии РФ, Сергей Аксенов заявил, что энергетическая блокада, которая была устроена украинским правительством в 2015 году, привела совершенно к противоположному эффекту на территории региона. Крым перестал быть энергодефицитным, а также приобрел внушительны запас мощности. Об этом Аксенов написал на своей странице во «ВКонтакте», передает УРА-Информ.

Стоит напомнить, что в Крыму полностью отключили электричество в ночь на 22 ноября 2015 года. Тогда в связи с подрывом опор все четыре ЛЭП вышли из строя. Они шли с украинской территории. Тогда в Севастополе и Крыму в целом, был введен режим ЧС, а также графики аварийных отключений электричества. Вскоре ситуация стала лучше, в связи с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края. По энергоблокаде было возбуждено уголовное дело в подозрении о диверсии.

«Пять лет спустя уже ничто не напоминает о том драматическом моменте истории российского Крыма. После запуска новых электростанций наш регион впервые перестал быть энергодефицитным», — заявил Аксенов.

Также чиновник добавил, что в 2015 году полуостров получал более 80% электроэнергии с украинских территорий.

Тогда украинские власти расчитывали, что блэкаут приведет к коллапсу экономики и социальной сферы, из-за чего жители полуострова будут вынуждены просить Украину вернуть электроэнергию на любых условиях. Однако, этого не произошло.

«Но реальность, как всегда, разрушила киевские фантазии», — заключил он.

Как стало известно ранее, глава Кремля Владимир Путин продлил действия ответных санкций против США и ЕС до окончания 2021 года.

About Post Author

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
0 0
In, , ,

По теме:

Украина назначила нового спикера МИД

Теперь должность спикера украинского МИД занял дипломат Олег Николенко. Ранее он работал в посольстве в Ливии, а также в Постоянном представительстве Украины при ООН. Об...

В Минздраве рассказали, что нужно делать во избежании тотального локдауна

Министерство здравоохранения обнародовало массовый призыв направленный на украинских граждан с просьбой соблюдения карантинных ограничений, а именно с просьбой об использовании индивидуальных средств защиты. В Минздраве...

В США зарегистрировали новый препарат для лечения Covid-19

В субботу, 21 ноября, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США экстренно зарегистрировало препарат для лечения коронавирусной инфекции нового типа. Препарат...

Путин объяснил, почему не поздравил Байдена

Российский президент Владимир Путин заявил, что уважительно относиться к американскому президенту Дональду Трампу. При этом, с таким же уважением он готов относится к представителю демократов...

Аукцион неслыханной щедрости: Ереван раздаст по $600 жителям территорий Карабаха

Армянское правительство приняло решение помочь финансово жителям Нагорного Карабаха, которые покинули территории, перешедшие под контроль Азербайджана. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на радио Sputnik Армения....

Игра в гольф важнее саммита G20: Трамп снова отличился

Действующий президент Америки Дональд Трамп пропустил конференцию о пандемии коронавирусной инфекции нового поколения в рамках саммита G20. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN. Скандальный политик решил,...
Share via
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mix
Email
Print
Copy Link
Powered by Social Snap
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap