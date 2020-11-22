Разрушенные украинские фантазии: Аксенов о ситуации в Крыму

Read Time: 1 Minute, 7 Second

Местный крымский глава, по версии РФ, Сергей Аксенов заявил, что энергетическая блокада, которая была устроена украинским правительством в 2015 году, привела совершенно к противоположному эффекту на территории региона. Крым перестал быть энергодефицитным, а также приобрел внушительны запас мощности. Об этом Аксенов написал на своей странице во «ВКонтакте», передает УРА-Информ.

Стоит напомнить, что в Крыму полностью отключили электричество в ночь на 22 ноября 2015 года. Тогда в связи с подрывом опор все четыре ЛЭП вышли из строя. Они шли с украинской территории. Тогда в Севастополе и Крыму в целом, был введен режим ЧС, а также графики аварийных отключений электричества. Вскоре ситуация стала лучше, в связи с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края. По энергоблокаде было возбуждено уголовное дело в подозрении о диверсии.

«Пять лет спустя уже ничто не напоминает о том драматическом моменте истории российского Крыма. После запуска новых электростанций наш регион впервые перестал быть энергодефицитным», — заявил Аксенов.

Также чиновник добавил, что в 2015 году полуостров получал более 80% электроэнергии с украинских территорий.

Тогда украинские власти расчитывали, что блэкаут приведет к коллапсу экономики и социальной сферы, из-за чего жители полуострова будут вынуждены просить Украину вернуть электроэнергию на любых условиях. Однако, этого не произошло.

«Но реальность, как всегда, разрушила киевские фантазии», — заключил он.

Как стало известно ранее, глава Кремля Владимир Путин продлил действия ответных санкций против США и ЕС до окончания 2021 года.

About Post Author Наталия natasha.dudka8@gmail.com