Эрдоган посетит США

По информации ведомства, лидеры стран договорились встретиться в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее Соединенных Штатов.

Ожидается, что президенты могут обсудить совместную политику для поддержания стабильности в регионе.

У Эрдогана вызывает беспокойство тот факт, что США поддерживают курдских бойцов YPG в битве против исламского государства в Сирии. Турция считает, что YPG является террористической группой, которая может дестабилизировать ситуация внутри его страны из-зиа их сепаратистских настроений последних.

Также президент неоднократно настаивал на том, чтобы США экстрадировали мусульманского деятеля Фетхуллаха Гюлена, которого Турция обвиняет в неудачной попытке государственного переворота в 2016 году. Сам вопрос причастности Гюлена к перевороту остается весьма спорным и по сей день.

Как сообщалось в "УРА-Информ", власти Турции предупреждали полицию Германии о возможном покушении на президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе саммита G20 Гамбурге.